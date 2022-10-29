«Курникова, Шарапова, Возняцки». Потапова — о том, с кем часто сравнивают её по внешности
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44-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова отреагировала на вопрос о том, что её часто сравнивают с пятикратной чемпионкой турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира россиянкой Марией Шараповой.
«Да, я слышала это много раз. Курникова, Шарапова, Возняцки, что-то среднее между ними, понимаете. Слышала это в свой адрес много раз», — приводит слова 21-летней Потаповой Essentially Sports.
В 2022 году Потапова завоевала дебютный титул на уровне WTA. Анастасия выиграла турнир категории WTA-250 в Стамбуле (Турция), в финале она обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову со счётом 6:3, 6:1. Помимо этого, на счету Анастасии три титула WTA в парном разряде и победа на юниорском Уимблдоне в 2016 году.
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