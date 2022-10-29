Пилич: Джокович не будет всем нравиться, потому что он из Сербии. Англосаксы не ценят его

Тренер Никола Пилич, у которого Новак Джокович занимался с 12-летнего возраста в течение четырёх лет, высказался о статусе серба в мировом теннисе.

«Новак Джокович никогда не будет всем нравиться. Он родом из маленькой страны, Сербии, поэтому англосаксы, европейские болельщики не ценят его так, как он того заслуживает.



Нравится это людям или нет, но никто не может отрицать, что у Ноле есть характер и индивидуальность. Джокович заставил сербский народ гордиться, он много сделал для улучшения международной репутации страны и является больше чем великим теннисистом», — сказал Пилич.

Новак Джокович сыграет на «Мастерсе» в Париже. Серб имеет шестой номер посева на турнире. Во втором круге он встретится с победителем пары Диего Шварцман/Максим Кресси.