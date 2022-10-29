Финалист «Ролан Гаррос»: Надаль может выиграть ТБШ в любой момент карьеры
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Финалист Открытого чемпионата Франции в парном разряде испанец Хосе Луис Арилья высказался о перспективах 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля выиграть ещё один мэйджор.
«Сможет ли Рафа Надаль выиграть больше турниров «Большого шлема»? Надаль может выиграть турнир «Большого шлема» в любой момент карьеры, но он должен приехать на турнир в стопроцентной физической форме. Вы должны планировать календарь с учётом своих сил, чтобы выложиться по максимуму. У него очень долгая карьера, с большими усилиями и травмами. Если Рафа хорошо всё распланирует, подключит свои способности, талант и игру, чтобы победить на турнире «Большого шлема», то, думаю, может взять «Ролан Гаррос», — цитирует Арилью Marca.
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