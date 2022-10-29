Даниил Медведев — Григор Димитров: текстовая онлайн-трансляция полуфинала турнира в Вене

Сегодня, 29 октября, чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поборется за выход в финал турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). В полуфинальном матче соперником Медведева (1) станет бывшая третья ракетка мира болгарин Григор Димитров. Поединок поставлен первым запуском на центральном корте и начнётся в 15:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Григор Димитров в полуфинале турнира в Вене.
Счёт личных встреч теннисистов — 3-2 в пользу Медведева. Даниил одержал три победы подряд на харде на открытом воздухе на отрезке с 2017 по 2021 год, в том числе в полуфинале US Open — 2019 (7:6 (7:5), 6:4, 6:3). Однако после победы россиянина в 1/8 финала «Мастерса» в Цинциннати (6:3, 6:3) Димитров взял реванш на аналогичной стадии «Мастерса» в Индиан-Уэллсе прошлой осенью — 4:6, 6:4, 6:3.
В другом полуфинале сойдутся канадец Денис Шаповалов и хорват Борна Чорич.
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