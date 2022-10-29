Соболенко на мероприятии WTA пошутила про свои двойные ошибки

Белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о своей игре в текущем сезоне.
«Я думаю, что в этом сезоне я была королевой двойных ошибок. Если у вас, ребята, есть какие-либо вопросы, я думаю, мой тренер где-то рядом», — рассмеявшись, сказала теннисистка на мероприятии, посвящённом Итоговому турниру WTA.
На групповом этапе заключительных соревнований в текущем сезоне, Итогового турнира WTA, Соболенко сыграет в группе Нэнси Ричи, куда также вошли вторая ракетка мира представительница Туниса Онс Жабер, американка Джессика Пегула и Мария Саккари из Греции.
На прошедшем Открытом чемпионате США Соболенко дошла до полуфинала, где уступила будущей чемпионке, первой ракетке мира Иге Свёнтек со счётом 6:3, 1:6, 4:6. Арина – единственный игрок как в женском, так и в мужском туре, которому удалось дойти до полуфинала на последних двух US Open.
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