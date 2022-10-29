Шамиль Тарпищев рассказал, от чего будут зависеть результаты Касаткиной на Итоговом
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о перспективах восьмой ракетки мира Дарьи Касаткиной успешно выступить на Итоговом турнире WTA в Форт-Уэрте. Соревнования пройдут с 31 октября по 7 ноября.
«Чем быстрее покрытие, тем хуже для Касаткиной. У неё нет второй подачи, и ей нужен медленный корт, чтобы появились шансы. Фаворитка здесь, понятно, Свёнтек. С Гауфф и Гарсией как будет играть — посмотрим, но, опять же, всё будет зависеть от покрытия на турнире», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
В другую группу Итогового турнира WTA, названную в честь Нэнси Ричи, вошли Онс Жабер (второй номер рейтинга), Джессика Пегула (третий номер рейтинга), Мария Саккари (пятый номер рейтинга) и Арина Соболенко (седьмой номер рейтинга).
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