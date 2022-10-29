«Так взволнована!» Соболенко показала эффектные снимки с открытия Итогового турнира WTA

Седьмая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко в социальных сетях опубликовала серию эффектных снимков с торжественного вечера, посвящённого грядущему старту Итогового чемпионата WTA. Соревнования пройдут в Форт-Уэрте (штат Техас, США) с 31 октября по 7 ноября.
«До сих пор не могу поверить, что отобралась на Итоговый чемпионат WTA! После такого сложного года я действительно счастлива быть здесь. Посмотрим, что принесёт последняя неделя этого трудного года. Так взволнована!» — подписала фото Соболенко.
Фото: из личного архива Арины Соболенко
Фото: из личного архива Арины Соболенко
Фото: из личного архива Арины Соболенко
На групповом этапе заключительных соревнований в текущем сезоне Соболенко сыграет в группе Нэнси Ричи, куда также вошли вторая ракетка мира представительница Туниса Онс Жабер, американка Джессика Пегула и Мария Саккари из Греции.
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