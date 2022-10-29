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«Я очень доволен своим уровнем». Даниил Медведев высказался о победе над Димитровым

«Я очень доволен своим уровнем». Даниил Медведев высказался о победе над Димитровым
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Российский теннисист Даниил Медведев (четвёртая ракетка мира) прокомментировал победу над болгарином Григором Димитровым (32-й номер мирового рейтинга) в полуфинале турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия).

«Это был отличный матч. В матче было несколько моментов, когда я думал, что должен был сыграть немного лучше: раньше выйти вперёд и попытаться раньше создать давление. Потом мне удалось показать стабильную игру, а в самых важных моментах поднять свой уровень. Сегодня этого было достаточно, и я очень доволен своим уровнем», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

В финальном матче турнира в Вене Даниил Медведев встретится либо с представителем Канады Денисом Шаповаловым, либо с хорватом Борной Чоричем.

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