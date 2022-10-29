Эмма Радукану не сыграет в финальной части Кубка Билли Джин Кинг

Победительница Открытого чемпионата США 2021 года, 19-летняя британская теннисистка Эмма Радукану объявила, что не сыграет за сборную Великобритании в финальной части Кубка Билли Джин Кинг. Турнир пройдёт в Глазго (Шотландия) с 8 по 13 ноября.

«Мне очень жаль, что я не смогу сыграть со своей командой на Кубке Билли Джин Кинг. Я старалась сделать всё возможное, чтобы подготовиться к турниру. С момента моего последнего турнира я каждый день работаю над физической подготовкой и восстановлением. Я уверена в своих товарищах по команде и с нетерпением жду возможности сыграть в следующем году», — написала Радукану в своих социальных сетях.

В этом сезоне вследствие неудач британская спортсменка опустилась в конец первой сотни, но затем немного поднялась в рейтинге. В настоящий момент она является 67-й ракеткой мира. В начале месяца Радукану получила травму запястья.