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Денис Шаповалов уверенно вышел в финал турнира в Вене, где сыграет с Медведевым

Денис Шаповалов уверенно вышел в финал турнира в Вене, где сыграет с Медведевым
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Канадский теннисист Денис Шаповалов (19-я ракетка мира) уверенно обыграл хорвата Борну Чорича (27-й номер мирового рейтинга) на хардовом турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия) и вышел в финал соревнований. Встреча проходила на центральном корте стадиона «Винер Штадтхалле».

Шаповалов одержал победу со счётом 7:6 (7:4), 6:0. Продолжительность матча составила 1 час 26 минут. Канадский игрок выполнил семь подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. На счету Чорича два эйса, одна ошибка на подаче и ни одного реализованного брейк-пойнта из одного

В финале Денис Шаповалов встретится с россиянином Даниилом Медведевым, который в полуфинале обыграл Григора Димитрова со счётом 6:4, 6:2.

Вена. 1/2 финала
29 октября 2022, суббота. 16:50 МСК
Денис Шаповалов
19
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 4 		0  
         
Борна Чорич
27
Хорватия
Борна Чорич
Б. Чорич
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