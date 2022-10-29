Денис Шаповалов уверенно вышел в финал турнира в Вене, где сыграет с Медведевым
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Канадский теннисист Денис Шаповалов (19-я ракетка мира) уверенно обыграл хорвата Борну Чорича (27-й номер мирового рейтинга) на хардовом турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия) и вышел в финал соревнований. Встреча проходила на центральном корте стадиона «Винер Штадтхалле».
Шаповалов одержал победу со счётом 7:6 (7:4), 6:0. Продолжительность матча составила 1 час 26 минут. Канадский игрок выполнил семь подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. На счету Чорича два эйса, одна ошибка на подаче и ни одного реализованного брейк-пойнта из одного
В финале Денис Шаповалов встретится с россиянином Даниилом Медведевым, который в полуфинале обыграл Григора Димитрова со счётом 6:4, 6:2.
Вена. 1/2 финала
29 октября 2022, суббота. 16:50 МСК
19
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
2 : 0
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Борна Чорич
Б. Чорич
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