Виктор Янчук оценил шансы Даниила Медведева на победу в финале турнира в Вене
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о финальном матче хардового турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия) между россиянином Даниилом Медведевым (четвёртый в рейтинге) и канадцем Денисом Шаповаловым (19-й в рейтинге ATP).
«Шаповалов — яркий молодой игрок: играет с блеском, левша, темповой. Правда, ему не хватает характера и стабильности в игре. Думаю, надёжность Медведева скажет своё решающее слово. Даня должен одолеть соперника за счёт класса и надёжности. При этом Медведев хорошо контратакует, держит оборону. Шаповалов должен играть рискованно, но при этом количество ошибок будет увеличиваться. Верю в Даниила — он должен победить», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
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