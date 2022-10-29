Шаповалов прокомментировал уверенную победу над Чоричем в полуфинале турнира в Базеле

Канадский теннисист Денис Шаповалов (19-я ракетка мира) прокомментировал выход в финал хардового турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). В полуфинале канадец уверенно обыграл хорвата Борну Чорича (27-й номер мирового рейтинга) со счётом 7:6 (7:4), 6:0.

«Я просто счастлив выйти во второй финал в этом сезоне, обыграв по пути некоторых классных парней и отличных игроков. Я очень доволен своим выступлением на этой неделе. Сегодня был ещё один потрясающий матч. Очевидно, что Борна отлично играет в теннис, на этой неделе он обыграл сильных игроков, поэтому очень рад сегодняшней победе и очень доволен своей игрой», — приводит слова Шаповалова пресс-служба ATP.

В финале Денис Шаповалов встретится с россиянином Даниилом Медведевым, который в полуфинале обыграл Григора Димитрова со счётом 6:4, 6:2.