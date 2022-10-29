Шаповалов — о предстоящем матче с Медведевым: он чрезвычайно сложный противник
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Канадский теннисист Денис Шаповалов (19-я ракетка мира) высказался о предстоящем финальном матче хардового турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия), в котором он сыграет с россиянином Даниилом Медведевым (четвёртая ракетка мира).
«Это очень нелегко. Я боролся с ним в последних двух матчах, которые мы сыграли. Он чрезвычайно сложный противник для игры. Он беспокоит многих парней, так что это будет сложный матч, но я уверен в себе, я думаю, что играю в действительно хороший теннис», — приводит слова Шаповалова пресс-служба ATP.
В полуфинале канадец уверенно обыграл хорвата Борну Чорича (27-й номер мирового рейтинга) со счётом 7:6 (7:4), 6:0. Даниил Медведев же одолел Григора Димитрова со счётом 6:4, 6:2.
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