Ольховский объяснил, как Медведеву победить Шаповалова в финале турнира в Вене

Бывший российский теннисист, победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский высказался о финальном матче хардового турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия) между россиянином Даниилом Медведевым (четвёртый в рейтинге) и канадцем Денисом Шаповаловым (19-й в рейтинге ATP).

«Победа над Димитровым — закономерный результат. Даня очень терпеливо и грамотно играл, никуда не торопился. Да и комфортно себя чувствовал. Такие соперники, как Тим и Димитров, не представляют опасности. У них нет атаки, с помощью которой могут поддавливать Даниила. Медведев сейчас в хорошей форме: подаёт, держит подачу и грамотно играет на приёме.



Что касается финала с Шаповаловым, очень интересный матч. Денис всё-таки левша: немножко другой стиль — очень быстрый. Для победы важно проявить терпение и хорошо подавать. Шаповалов — нестабильный игрок по ходу матча: может очень здорово сыграть, а может совершить лёгкую ошибку. Нужно терпение», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.