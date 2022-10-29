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19-летний Хольгер Руне на следующей неделе дебютирует в топ-20 мирового рейтинга

19-летний Хольгер Руне на следующей неделе дебютирует в топ-20 мирового рейтинга
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19-летний датский теннисист Хольгер Руне (25-й в рейтинге ATP) на следующей неделе дебютирует в топ-20 рейтинга ATP.

Сегодня, 29 октября, Руне вышел в финал турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария), обыграв испанца Роберто Баутиста-Агута (22-й в рейтинге ATP) со счётом 7:6 (7:1), 7:6 (8:6). В финальном матче Хольгер Руне встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Если датчанин выиграет финал турнира, то окажется на 16-й строчке мирового рейтинга. В случае же поражения Руне окажется 18-м.

На прошлой неделе Хольгер Руне (27-й в рейтинге ATP) стал победителем хардового турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция), обыграв в финале грека Стефаноса Циципаса. После этой победы датчанин занял рекордную для себя 25-ю строчку рейтинга.

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