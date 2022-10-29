Видеообзор побед Даниила Медведева и Дениса Шаповалова в полуфинале турнира в Вене

29 октября на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия) прошли полуфинальные матчи. Россиянин Даниил Медведев уверенно переиграл представителя Болгарии Григора Димитрова со счётом 6:4, 6:2, а канадец Денис Шаповалов расправился с хорватом Борной Чоричем со счётом 7:6 (7:4), 6:0.



«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с лучшими моментами полуфинальных матчей турнира в Вене.

Видео доступно на канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

Финальный матч между Даниилом Медведевым и Денисом Шаповаловым состоится завтра, 30 октября, на Центральном корте арены «Винер Штадтхалле» в 16:00 мск.

Призовой фонд турнира в Вене составил € 2 349 180. Его действующим чемпионом является немец Александр Зверев, досрочно завершивший текущий сезон.