Видеообзор побед Даниила Медведева и Дениса Шаповалова в полуфинале турнира в Вене
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29 октября на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия) прошли полуфинальные матчи. Россиянин Даниил Медведев уверенно переиграл представителя Болгарии Григора Димитрова со счётом 6:4, 6:2, а канадец Денис Шаповалов расправился с хорватом Борной Чоричем со счётом 7:6 (7:4), 6:0.
«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с лучшими моментами полуфинальных матчей турнира в Вене.
Видео доступно на канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.
Финальный матч между Даниилом Медведевым и Денисом Шаповаловым состоится завтра, 30 октября, на Центральном корте арены «Винер Штадтхалле» в 16:00 мск.
Призовой фонд турнира в Вене составил € 2 349 180. Его действующим чемпионом является немец Александр Зверев, досрочно завершивший текущий сезон.
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