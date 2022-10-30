Гауфф высказалась о дебютном выходе на Итоговый турнир

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала попадание на Итоговый чемпионат WTA, который состоится в Техасе с 31 октября по 7 ноября. Для 18-летней это будет первое участие в карьере на столь престижном турнире.



«Я думаю, всё это просто показывает, что я прогрессирую. Иногда я забываю, кем я являюсь. Я считаю, это позволяет мне оглянуться назад и осознать, что я одна из восьми лучших теннисисток в мире, и я должен быть благодарна этому.



Я думаю, это важно, что в Туре появилось много новых лиц. По моему мнению, это показывает, что он постоянно развивается. Всегда найдется кто-то, кто придет и преуспеет в чём-то. Я считаю, именно это делает Тур захватывающим», — цитирует Гауфф официальный сайт WTA.



Ранее стали известны группы Итогового турнира WTA. Американка попала в квартет вместе с Игой Свёнтек (первый номер рейтинга), Каролин Гарсией (шестой номер рейтинга) и Дарьей Касаткиной (восьмой номер рейтинга).

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