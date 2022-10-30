Свёнтек рассказала, как поддерживает чемпионские амбиции

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась на тему поддержания спортивного драйва и собственных амбиций.
«Я чувствую, что я также смирилась с тем, что мне не нужно всегда чувствовать себя мотивированной на 100%. Иногда, особенно после турниров «Большого шлема, когда играешь на этих небольших турнирах, ты чувствуешь, что уровень энергии немного ниже. Но, с другой стороны, когда я выхожу на корт, все остаётся по-прежнему, и я всегда хочу победить. Я основываю свою мотивацию на этом», — цитирует Свёнтек официальный сайт WTA.
На следующей неделе 21-летняя уроженка Варшавы примет участие в Итоговом турнире. Соревнования пройдут в Техасе с 31 октября по 7 ноября. Действующая победительница US Open сыграет в одной группе с россиянкой Дарьей Касаткиной, француженкой Каролин Гарсией и американкой Кори Гауфф.
- 30 октября 2022
-
07:27
-
06:43
-
00:23
- 29 октября 2022
-
23:35
-
22:20
-
22:08
-
21:38
-
21:16
-
20:30
-
20:25
-
19:45
-
19:33
-
19:27
-
19:20
-
19:09
-
18:23
-
18:10
-
17:40
-
17:34
-
17:16
-
17:04
-
16:36
-
16:31
-
15:49
-
14:48
-
13:48
-
13:29
-
12:59
-
12:41
-
12:32
-
12:26
-
12:11
-
11:36
-
11:14
-
11:11