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Свёнтек рассказала, как поддерживает чемпионские амбиции

Свёнтек рассказала, как поддерживает чемпионские амбиции
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Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась на тему поддержания спортивного драйва и собственных амбиций.

«Я чувствую, что я также смирилась с тем, что мне не нужно всегда чувствовать себя мотивированной на 100%. Иногда, особенно после турниров «Большого шлема, когда играешь на этих небольших турнирах, ты чувствуешь, что уровень энергии немного ниже. Но, с другой стороны, когда я выхожу на корт, все остаётся по-прежнему, и я всегда хочу победить. Я основываю свою мотивацию на этом», — цитирует Свёнтек официальный сайт WTA.

На следующей неделе 21-летняя уроженка Варшавы примет участие в Итоговом турнире. Соревнования пройдут в Техасе с 31 октября по 7 ноября. Действующая победительница US Open сыграет в одной группе с россиянкой Дарьей Касаткиной, француженкой Каролин Гарсией и американкой Кори Гауфф.

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