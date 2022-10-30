Дарья Касаткина — о Забияко: возможно, я лучше в фигурном катании, чем она в теннисе

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина ответила, пробовала ли освоить вид спорта Натальи Забияко – фигурное катание.
«Я ноль как фигуристка (смеётся). Нет, мне нравится кататься, но ей всегда приходится меня держать, иначе я падаю. Я стараюсь учиться, но просто не могу. Или же она меня плохо учит, поэтому всё время приходится меня держать (смеётся). Мне нравится смотреть, как она катается. В целом я начала смотреть больше фигурного катания. Это очень красивый спорт.
В теннис мы никогда не играли. Нужно исправить эту ошибку. Посмотрим. Может быть, окажется, что я катаюсь лучше, чем она играет в теннис, потому что я чуть больше тренировалась», — сказала Касаткина на пресс-конференции, посвящённой старту Итогового чемпионата WTA.
- 30 октября 2022
-
10:25
-
10:15
-
09:03
-
07:27
-
06:43
-
00:23
- 29 октября 2022
-
23:35
-
22:20
-
22:08
-
21:38
-
21:16
-
20:30
-
20:25
-
19:45
-
19:33
-
19:27
-
19:20
-
19:09
-
18:23
-
18:10
-
17:40
-
17:34
-
17:16
-
17:04
-
16:36
-
16:31
-
15:49
-
14:48
-
13:48
-
13:29
-
12:59
-
12:41
-
12:32
-
12:26
-
12:11