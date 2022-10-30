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Дарья Касаткина — о Забияко: возможно, я лучше в фигурном катании, чем она в теннисе

Дарья Касаткина — о Забияко: возможно, я лучше в фигурном катании, чем она в теннисе
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Восьмая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина ответила, пробовала ли освоить вид спорта Натальи Забияко – фигурное катание.

«Я ноль как фигуристка (смеётся). Нет, мне нравится кататься, но ей всегда приходится меня держать, иначе я падаю. Я стараюсь учиться, но просто не могу. Или же она меня плохо учит, поэтому всё время приходится меня держать (смеётся). Мне нравится смотреть, как она катается. В целом я начала смотреть больше фигурного катания. Это очень красивый спорт.

В теннис мы никогда не играли. Нужно исправить эту ошибку. Посмотрим. Может быть, окажется, что я катаюсь лучше, чем она играет в теннис, потому что я чуть больше тренировалась», — сказала Касаткина на пресс-конференции, посвящённой старту Итогового чемпионата WTA.

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