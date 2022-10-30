«Конечно, я расстроена». Первая ракетка мира Ига Свёнтек — о допинговом деле Симоны Халеп

Чемпионка трёх турниров «Большого шлема», первая ракетка мира полька Ига Свёнтек отреагировала на положительную допинг-пробу двукратной победительницы ТБШ румынки Симоны Халеп. Спортсменка сдала положительный тест на допинг на Открытом чемпионате США в августе текущего года. Проба A показала наличие в крови Халеп препарата Roxadustat, который входит в список запрещённых веществ Всемирного антидопингового агентства. Румынка отрицает, что сознательно употребляла допинг.

«Конечно, я была удивлена, потому что не ожидала услышать таких новостей. С моей точки зрения Симона всегда казалась человеком, которому важна честность. Она была для меня отличным примером, так что надеюсь…

Не знаю, как работает система. Не знаю, будут ли её ещё проверять? Надеюсь, ситуация прояснится для болельщиков и для нас. Но, конечно, я расстроена. И ей, наверное, очень тяжело.

Для меня важнее всего заботиться о себе, быть осторожной. Сейчас мой путь только начинается, и вокруг меня всегда были люди, которые во всём этом разбираются», — сказала Свёнтек на пресс-конференции, посвящённой старту Итогового чемпионата WTA.