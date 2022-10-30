Карацев возобновил сотрудничество с тренером, которого подозревают в договорных матчах

Полуфиналист Открытого чемпионата Австралии – 2021, серебряный призёр Олимпиады-2020 в миксте российский теннисист Аслан Карацев возобновил сотрудничество с белорусским тренером Егором Яцыком.
«Этот год был для меня непростым, я принял несколько неверных решений. Теперь всё хорошо, мы готовы работать ещё усерднее!» — написал Карацев в своих социальных сетях.
Фото: из личного архива Аслана Карацева
Отметим, что летом 2022 года немецкий канал ZDF опубликовал материал, в котором утверждалось, что Яцык причастен к организации договорных матчей.
Примечательно, что сразу после разрыва с Карацевым Яцык начал успешное сотрудничество с другим россиянином — Романом Сафиуллиным. Об изменениях в тренерском штабе Сафиуллина на данный момент сообщений не было.
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