Карацев возобновил сотрудничество с тренером, которого подозревают в договорных матчах

Полуфиналист Открытого чемпионата Австралии – 2021, серебряный призёр Олимпиады-2020 в миксте российский теннисист Аслан Карацев возобновил сотрудничество с белорусским тренером Егором Яцыком.

«Этот год был для меня непростым, я принял несколько неверных решений. Теперь всё хорошо, мы готовы работать ещё усерднее!» — написал Карацев в своих социальных сетях.

Фото: из личного архива Аслана Карацева

Отметим, что летом 2022 года немецкий канал ZDF опубликовал материал, в котором утверждалось, что Яцык причастен к организации договорных матчей.

Примечательно, что сразу после разрыва с Карацевым Яцык начал успешное сотрудничество с другим россиянином — Романом Сафиуллиным. Об изменениях в тренерском штабе Сафиуллина на данный момент сообщений не было.