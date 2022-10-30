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«Не хотела быть в одной группе с Кудерметовой». Украинка Киченок — об Итоговом турнире WTA

«Не хотела быть в одной группе с Кудерметовой». Украинка Киченок — об Итоговом турнире WTA
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Украинская теннисистка Людмила Киченок прокомментировала результаты жеребьёвки Итогового чемпионата WTA – 2022 в парном разряде. Украинка выступит в паре с чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2017, 18-й ракеткой мира Еленой Остапенко из Латвии.

На групповом этапе Киченок и Остапенко сыграют в группе Пэм Шрайвер, куда также вошли:

Вероника Кудерметова (Россия)/Элисе Мертенс (Бельгия)
Габриэла Дабровски (Канада)/Джулиана Олмос (Мексика)
Анна Данилина (Казахстан)/Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия).

«Обе группы невероятно сильны. Мне очень не хотелось быть в одной группе с Кудерметовой, и все понимают почему, но имеем, что имеем. Кстати, каждый тандем в этой группе мы обыгрывали летом, поэтому жеребьёвка для нас выдалась неплохой», — приводит слова Киченок «Большой теннис Украины».

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