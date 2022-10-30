Соболенко: остаться в топ-10 после такого трудного сезона — невероятно. Я горжусь собой

Четвёртая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко дала оценку сезону-2022. Белоруска на данный момент не завоевала ни одного титула, однако сумела дойти до полуфинала на US Open – 2022, повторив свой прошлогодний результат.
«Начало сезона было безумным. Я оставалась в топ-10 даже после тяжёлых поражений. Но топ-теннисистки в целом опустились в начале сезона, поэтому я не очень сильно упала.
На грунте я нашла себя и начала играть немного лучше. Все свои очки я заработала на грунте – а потом ещё немного на US Open.
Оставаться в топ-10 даже после такого трудного сезона – невероятно. Я никогда об этом не говорю, но очень горжусь собой и тем, что справилась с трудностями. Горжусь своей командой, которая всегда меня поддерживала», — сказала Соболенко на пресс-конференции, посвящённой старту Итогового чемпионата WTA.
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