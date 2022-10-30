Анна Дмитриева высказалась о возобновлении сотрудничества Карацева с тренером Яцюком
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18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева оценила новость о возобновлении сотрудничества между Асланом Карацевым и белорусским специалистом Егором Яцюком.
«Карацев отнял Яцыка у Сафиуллина? Сафиуллин сейчас хорошо играет, потому что начал работать с Егором. Я не знаю всех переплетений. Может быть, он решил, что сам себе орёл и не хочет никого слушать, потому и ушёл. Может, по какой-то другой причине. Мне трудно сказать.
С Карацевым сейчас работал Собкин. Там не было стагнации в игре, но он потерял уверенность в решающий момент. Посмотрим, пойдёт ли это на пользу. Теперь просто будем наблюдать», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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