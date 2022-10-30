Даниил Медведев — Денис Шаповалов: текстовая онлайн-трансляция финала турнира в Вене

Сегодня, 30 октября, определится чемпион турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). За престижный титул сразятся победитель US Open – 2021, четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев и 19-й номер рейтинга канадец Денис Шаповалов. Поединок поставлен вторым запуском на Центральном корте и начнётся не ранее 16:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Денис Шаповалов в финале турнира в Вене.

Счёт личных встреч теннисистов — 3-2 в пользу Медведева (с учётом игры на Кубке Лэйвера в 2021 году). Шаповалов победил в 1-м круге US Open — 2017 и в 1/16 финала Вашингтона-2018, Медведев выиграл в полуфинале Токио-2018 и 1/8 финала Цинциннати-2022, а также в уже упомянутом матче Кубка Лэйвера — 2021.