Елена Веснина: возвращение к тренеру — частая история. Яцык раскрыл потенциал Карацева

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина отреагировала на новость о возобновлении сотрудничества между Асланом Карацевым и белорусским специалистом Егором Яцыком.

«Этот сезон у Аслана не очень получился. Он решил вернуться к тем истокам, которые его привели туда, где он находился до этого. К тому тренеру, который его очень хорошо знает прежде всего психологически.

Я видела, как Егор и Аслан работали. Егор очень хорошо знает Аслана: его слабые стороны, как их сгладить. У Аслана был тупик. Он попробовал несколько разных тренеров, попробовал поменять полностью свою команду, и это не помогло. У теннисистов так часто бывает.

Это частая история, когда возвращаются к своему первому тренеру, который помог раскрыть потенциал. Егор — тот человек, который раскрыл потенциал Аслана так, что сам Аслан не знал, что может так играть», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.