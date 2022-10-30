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Навратилова — о Касаткиной: ожидаем от неё больших результатов, учитывая уровень её игры

Навратилова — о Касаткиной: ожидаем от неё больших результатов, учитывая уровень её игры
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18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Мартина Навратилова высказалась об игре российской теннисистки Дарьи Касаткиной и о её перспективах на Итоговом чемпионате WTA.

«Она тоже показывала довольно нестабильную игру в этом сезоне. Мы ожидаем больших результатов, учитывая уровень её игры. Кажется, она счастлива в личной жизни. Может быть, именно поэтому она играет лучше. У неё хорошее чувство игры. Она — неизведанное, она как бы пробирается сквозь вас, а не сбивает с толку, как некоторые другие игроки», – приводит слова Навратиловой пресс-служба WTA.

Дарья Касаткина попала в группу с полькой Игой Свёнтек, француженкой Каролин Гарсией, американкой Кори Гауфф. Итоговый чемпионат стартует завтра, 31 октября.

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