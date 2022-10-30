Навратилова — о Касаткиной: ожидаем от неё больших результатов, учитывая уровень её игры
Поделиться
18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Мартина Навратилова высказалась об игре российской теннисистки Дарьи Касаткиной и о её перспективах на Итоговом чемпионате WTA.
«Она тоже показывала довольно нестабильную игру в этом сезоне. Мы ожидаем больших результатов, учитывая уровень её игры. Кажется, она счастлива в личной жизни. Может быть, именно поэтому она играет лучше. У неё хорошее чувство игры. Она — неизведанное, она как бы пробирается сквозь вас, а не сбивает с толку, как некоторые другие игроки», – приводит слова Навратиловой пресс-служба WTA.
Дарья Касаткина попала в группу с полькой Игой Свёнтек, француженкой Каролин Гарсией, американкой Кори Гауфф. Итоговый чемпионат стартует завтра, 31 октября.
Комментарии
- 30 октября 2022
-
17:48
-
15:10
-
14:48
-
14:14
-
14:00
-
12:27
-
11:43
-
11:11
-
10:25
-
10:15
-
09:03
-
07:27
-
06:43
-
00:23
- 29 октября 2022
-
23:35
-
22:20
-
22:08
-
21:38
-
21:16
-
20:30
-
20:25
-
19:45
-
19:33
-
19:27
-
19:20
-
19:09
-
18:23
-
18:10
-
17:40
-
17:34
-
17:16
-
17:04
-
16:36
-
16:31
-
15:49
Партнерский контент