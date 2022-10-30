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«Она непредсказуемая». Навратилова высказалась о перспективах Арины Соболенко на Итоговом

«Она непредсказуемая». Навратилова высказалась о перспективах Арины Соболенко на Итоговом
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18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Мартина Навратилова высказалась об игре белоруской теннисистки Арины Соболенко (четвёртая ракетка мира).

«Она может выиграть мэйджор, а затем показать худшие результаты. Ей нечего терять. Поверхность корта будет благосклонна к ней. Посмотрим. Она непредсказуемая», – приводит слова Навратиловой пресс-служба WTA.

На групповом этапе заключительных соревнований в текущем сезоне Соболенко сыграет в группе Нэнси Ричи, куда также вошли вторая ракетка мира представительница Туниса Онс Жабер, американка Джессика Пегула и Мария Саккари из Греции. В этом сезоне белорусская теннисистка не смогла завоевать ни единого трофея.

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