«Она непредсказуемая». Навратилова высказалась о перспективах Арины Соболенко на Итоговом
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18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Мартина Навратилова высказалась об игре белоруской теннисистки Арины Соболенко (четвёртая ракетка мира).
«Она может выиграть мэйджор, а затем показать худшие результаты. Ей нечего терять. Поверхность корта будет благосклонна к ней. Посмотрим. Она непредсказуемая», – приводит слова Навратиловой пресс-служба WTA.
На групповом этапе заключительных соревнований в текущем сезоне Соболенко сыграет в группе Нэнси Ричи, куда также вошли вторая ракетка мира представительница Туниса Онс Жабер, американка Джессика Пегула и Мария Саккари из Греции. В этом сезоне белорусская теннисистка не смогла завоевать ни единого трофея.
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