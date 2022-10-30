Даниил Медведев эмоционально прокомментировал триумф на турнире в Вене

Российский теннисист Даниил Медведев (четвёртая ракетка мира) прокомментировал триумф на хардовом турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия). В финале он в трёх сетах переиграл канадца Дениса Шаповалова (19-й номер мирового рейтинга) со счётом 4:6, 6:3, 6:2.
«Я очень счастлив. Этот матч был лучшим за неделю, потому что Денис действительно играл нереально, пока, наверное, при счёте 4:3 во втором сете он не снизил свой уровень где-то на два процента, чем я смог воспользоваться. Это одна из лучших побед, когда ты знаешь, что твой противник лучше тебя, но ты пытаешься оставаться на вершине и делать всё, что в твоих силах.
Мне нравится играть на крытых кортах с твёрдым покрытием в конце сезона. Я чувствую, что отлично справляюсь со своей командой, чтобы не выгореть. Я с нетерпением жду двух последних турниров года, которые действительно важны, и обычно я играю хорошо», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.
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