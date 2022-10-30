Медведев спустя шесть недель вернётся в топ-3 рейтинга ATP

Российский теннисист Даниил Медведев (четвёртая ракетка мира) спустя шесть недель вернётся в тройку рейтинга ATP.

Российский теннисист благодаря победе на хардовом турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия) вернётся в топ-3 мирового рейтинга, вытеснив норвежца Каспера Рууда. Последний раз Медведев был в тройке перед Открытым чемпионатом США. Тогда россиянин был первой ракеткой мира, но после неудачного для себя выступления он скатился на четвёртую строчку, пропустив вперёд себя Рафаэля Надаля, Каспера Рууда и Карлоса Алькараса.

В финале турнира в Вене Даниил Медведев (четвёртая ракетка мира) в трёх сетах переиграл канадца Дениса Шаповалова (19-й номер мирового рейтинга) со счётом 4:6, 6:3, 6:2. За победу в Вене Медведев получил чек на € 439 305 и 500 рейтинговых очков.