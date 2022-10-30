Медведев посвятил победу на турнире в Вене жене Дарье, поблагодарив за рождение дочери

Российский теннисист Даниил Медведев (четвёртая ракетка мира) посвятил победу на хардовом турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия) своей жене Дарье.
«Я посвящаю эту победу своей жене, потому что она сделала мне самый прекрасный подарок – нашу дочь. Эти эмоции не сравнятся ни с одним титулом (начинает на русском). Даша, спасибо тебе большое. Не знаю, что ещё сказать, меня зажало», – сказал Медведев во время церемонии награждения.
14 октября у Даниила и Дарьи появилась дочь Алиса. Об этом теннисист сообщил в своих социальных сетях. Даниил и Дарья поженились 12 сентября 2018 года в Москве. Будущие супруги познакомились ещё в подростковом возрасте на одном из теннисных турниров. Дарья Медведева занималась теннисом, но в 18 лет получила ряд серьёзных травм, что привело к плавному завершению её карьеры.
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