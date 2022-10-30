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Ольховский объяснил, за счёт чего Медведев победил Шаповалова в финале турнира в Вене

Ольховский объяснил, за счёт чего Медведев победил Шаповалова в финале турнира в Вене
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Бывший российский теннисист, победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева в финале хардового турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). В финале Медведев обыграл канадца Дениса Шаповалова со счётом 4:6, 6:3, 6:2.

«Даня показал очень хороший теннис. Интересный финал. Он выдержал натиск Шаповалова, что и следовало сделать. Ему надо было держать свою подачу и терпеть. Так и получилось, что первый сет Шаповалов играл здорово: очень скоростной, мало ошибок.

Во втором сете он стал больше ошибаться, а в третьем ещё больше, потому что Даня выдержал натиск. Он втянул Дениса в свою игру. Шаповалов перестал так остро атаковать и выходить к сетке — это и сказалось на результате, как и игра Дани», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ух какой камбэк Медведева! Россиянин вырвал победу в финале Вены и возвращается в топ-3 Ух какой камбэк Медведева! Россиянин вырвал победу в финале Вены и возвращается в топ-3
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