Ольховский объяснил, за счёт чего Медведев победил Шаповалова в финале турнира в Вене

Бывший российский теннисист, победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева в финале хардового турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). В финале Медведев обыграл канадца Дениса Шаповалова со счётом 4:6, 6:3, 6:2.
«Даня показал очень хороший теннис. Интересный финал. Он выдержал натиск Шаповалова, что и следовало сделать. Ему надо было держать свою подачу и терпеть. Так и получилось, что первый сет Шаповалов играл здорово: очень скоростной, мало ошибок.
Во втором сете он стал больше ошибаться, а в третьем ещё больше, потому что Даня выдержал натиск. Он втянул Дениса в свою игру. Шаповалов перестал так остро атаковать и выходить к сетке — это и сказалось на результате, как и игра Дани», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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