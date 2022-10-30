«Всё идёт в правильном направлении». Доминик Тим подвёл итоги сезона

Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим (113-й в рейтинге ATP) подвёл итоги завершившегося для него сезона.

«Привет всем. После домашнего поражения на этой неделе официальный сезон ATP для меня завершён. Последние два года были тяжёлыми, но я так рад и благодарен, что всё идёт в правильном направлении! Без всей вашей поддержки на протяжении всего этого времени моё возвращение было бы невозможно. Также я хочу поблагодарить всех моих партнёров, которые поддерживают меня в хорошие и плохие времена. Теперь пришло время отдохнуть и подготовиться к сезону 2023 года. Готовясь к следующему году, я буду играть на турнирах в Саудовской Аравии и в Дубае. Я с нетерпением жду этого и надеюсь увидеть там много фанатов», – написал Тим в своих социальных сетях.