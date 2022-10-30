Денис Шаповалов — Даниилу Медведеву: ты мне всё ещё очень нравишься

Канадский теннисист Денис Шаповалов (19-я ракетка мира) высказался о прошедшем финальном матче хардового турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия), в котором он проиграл россиянину Даниилу Медведеву (четвёртая ракетка мира) со счётом 6:4, 3:6, 2:6.
«Вена, спасибо за особенную неделю! Я очень доволен тем, как хорошо сыграл на этой неделе. Спасибо всем, кто организовал этот великолепный турнир, и потрясающим болельщикам… Играть здесь — это что-то особенное. Спасибо! Поздравляю Даниила Медведева и вашу команду — мне очень приятно делить с вами корт. Ты мне всё ещё очень нравишься», – написал Шаповалов в своих социальных сетях.
Трофей в Вене стал для россиянина 15-м в карьере. По количеству трофеев он догнал соотечественника Марата Сафина. Среди россиян больше лишь у Евгения Кафельникова (26) и Николая Давыденко (21).
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