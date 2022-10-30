Новак Джокович — о предстоящем «Мастерсе» в Париже: я обязательно продолжу побеждать

Седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович признался, что собирается победить на предстоящем «Мастерсе» в Париже (Франция), как он делал это на последних турнирах.

«Я прекрасно себя чувствую на этом турнире. Как уже упомянули журналисты, мне удавалось добиваться здесь большого успеха. Это всегда помогает выйти на турнир уверенным и с хорошими воспоминаниями, хорошими эмоциями. В последние несколько раз, когда играл здесь, я побеждал… Надеюсь продолжить эту серию.

Когда я играл на Кубке Лэйвера, на турнирах в Тель-Авиве и в Астане, то показывал отличный теннис. В целом, если посмотреть на мои прошлые результаты в закрытых помещениях, то они у меня были действительно хорошие.

Я обязательно продолжу в том же духе, продолжу побеждать, потому что чувствую себя хорошо. Я отлично тренировался последние несколько дней, плюс осталось ещё несколько дней до моего первого матча (на «Мастерсе» в Париже. — Прим. «Чемпионата»). Я думаю, что возвращение в место, где вы так хорошо выступали, всегда вызывает хорошие воспоминания и хорошие чувства», — цитирует Джоковича пресс-служба ATP.