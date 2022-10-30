Джокович рассказал, думал ли он о завершении карьеры, когда Федерер уходил «на пенсию»

Седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, задумывался ли он о завершении карьеры, когда присутствовал на последнем турнире швейцарца Роджера Федерера, который состоялся в конце сентября.
«Прощальный турнир Федерера? Это был особенный, уникальный момент. Всё, что он делал на корте и за его пределами, — невероятно. Я его очень уважаю. Очевидно, что на корте он был прежде всего соперником и профессионалом, который хочет выиграть матч. Но в тот вечер соперничество отошло на второй план. Это то, что можно прожить один раз в жизни. Спасибо Роджеру за всё, что он сделал для нашего спорта. С Надалем наше соперничество всё ещё живо, потому что момент прощания ещё не наступил ни для него, ни для меня. Я надеюсь, что однажды смогу уйти как Роджер. Это было отличное время.
Видя, как Федерер уходит «на пенсию», думал ли о своём уходе из спорта? Я ещё не думал о завершении карьеры. Во время Кубка Лэйвера я в основном думал о том, чтобы победить соперника на корте. Надеюсь, момент, когда мне придётся завершить карьеру, наступит как можно позже. Я чувствую себя хорошо на корте, недавно снова выиграл турнир «Большого шлема». Нет времени думать о выходе «на пенсию», — приводит слова Джоковича RMC Sport.
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