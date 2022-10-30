Фото: Даниил Медведев залил Дениса Шаповалова шампанским во время награждения

Российский теннисист Даниил Медведев (четвёртая ракетка мира) в трёх сетах переиграл канадца Дениса Шаповалова (19-й номер мирового рейтинга) и стал победителем хардового турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Во время церемонии награждения Даниил начал заливать Дениса шампанским.
Оба теннисиста в своих социальных сетях сравнили этот момент с церемонией награждения пилотов Формулы-1.
По пути к трофею Медведев обыграл грузина Николоза Басилашвили, австрийца Доминика Тима, итальянца Янника Синнера, болгарина Григора Димитрова. За победу в Вене Медведев получил чек на € 439 305 и 500 рейтинговых очков.
Медведев благодаря победе на турнире в Вене вернётся в топ-3 мирового рейтинга, вытеснив норвежца Каспера Рууда. Трофей стал для россиянина 15-м в карьере. По количеству трофеев он догнал соотечественника Марата Сафина.
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