Новак Джокович рассказал, что мотивирует его работать после всего того, чего он добился

Седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что мотивирует его постоянно работать после стольких достижений.
«Что меня мотивирует работать и прикладывать усилия после стольких достижений? Это отличный вопрос. Вы должны пойти на многие жертвы и быть полностью преданным своему виду спорта, чтобы поддерживать высокий уровень. Жизнь теннисиста нелегка, потому что вы всё время в самолёте, в отелях, редко когда дома. С детьми это ещё сложнее.
Как и у всех остальных, бывают дни, когда я не чувствую мотивации держать ракетку в руках и прикладывать максимум усилий. Но теперь я ищу вдохновение каждый день, чтобы улучшить свою игру, это то, что всё ещё заставляет меня играть на профессиональном уровне. У меня есть амбиции выигрывать самые большие титулы и оставить след в истории нашего спорта.
Мой сын Стефан, которому восемь лет, играет в теннис каждый день. Он очень интересуется теннисом, просит меня каждый день играть с ним. Это новая мотивация, которая подталкивает меня и которой у меня раньше не было», — приводит слова Джоковича RMC Sport.
- 31 октября 2022
-
00:00
- 30 октября 2022
-
23:20
-
23:05
-
22:52
-
22:27
-
22:02
-
21:46
-
21:32
-
21:22
-
21:03
-
20:50
-
20:45
-
20:40
-
20:23
-
20:11
-
19:32
-
19:21
-
18:56
-
18:52
-
18:38
-
18:26
-
17:48
-
15:10
-
14:48
-
14:14
-
14:00
-
12:27
-
11:43
-
11:11
-
10:25
-
10:15
-
09:03
-
07:27
-
06:43
-
00:23