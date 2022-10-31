Новак Джокович: когда мне нужен прилив уверенности и большой титул, Уимблдон всегда рядом

Седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович признался, что Уимблдон помогает ему набраться уверенности.

«Уимблдон всегда приходит в нужное время в моей карьере. Когда мне нужен огромный прилив уверенности и большой титул, Уимблдон всегда рядом. Этот турнир, несомненно, является огромным облегчением для меня, с учётом того, что происходило со мной в этом сезоне», — приводит слова Джоковича Sportskeeda.

Новак Джокович выиграл Уимблдонский турнир в этом году, уверенно обыграв в финале австралийца Ника Кирьоса – 4:6, 6:3, 6:3, 7:6 (7:3). Всего Джокович выигрывал этот турнир семь раз, больше него это делал лишь швейцарец Роджер Федерер. Всего на счету Джоковича 21 выигранный турнир «Большого шлема».