Мартина Навратилова предположила, кто выиграет Итоговый чемпионате WTA

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Мартина Навратилова предположила, что польская теннисистка Ига Свёнтек выиграет Итоговый чемпионате WTA, который пройдет в Форт-Уэрте (штат Техас, США) с 31 октября по 7 ноября.

«Кто выиграет Итоговый? Мы должны выбрать Свёнтек. Как мы можем идти против неё? Она, вероятно, лучше всех приспосабливается к любой скорости корта. У неё довольно компактные удары, даже несмотря на то, что она сильно подкручивает удар справа. Она выросла в Польше, поэтому, скорее всего, много тренировалась быстрых кортах, соответственно она легко способна адаптироваться к этому. Я не могу идти против неё, потому что даже она никогда не сможет победить себя», – приводит слова Навратиловой пресс-служба WTA.

На групповом этапе Свёнтек сразится с россиянкой Дарьей Касаткиной, француженкой Каролин Гарсией и американкой Кори Гауфф.

