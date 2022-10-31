Тарпищев: у Медведева нервная система в порядке, в матче с Шаповаловым была нервотрёпка
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил победу российского теннисиста Даниила Медведева в финале турнира ATP-500 в Вене (Австрия). В финале соревнований Медведев нанёс поражение канадцу Денису Шаповалову. Матч закончился со счётом 4:6, 6:3, 6:2.
«Конечно, Денис Шаповалов — непростой соперник, играет мощно и импульсивно, в финале принимал на удивление лучше, чем Даня Медведев. Была нервотрёпка, но Медведев справился. По подаче Даня был чуть лучше, хотя оба хороши были в этом компоненте. Вторую половину встречи Даня адаптировался к Шаповалову и переломил в свою сторону матч. Нервная система в порядке, Медведев показал, что находится в хорошей форме», — цитирует Тарпищева ТАСС.
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