Даниил Медведев стал 3-й ракеткой мира после титула в Вене, Рублёв опустился в рейтинге

ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде. Российский теннисист Даниил Медведев, который завоевал титул на турнире в Вене (Австрия), поднялся на одно место и стал третьим. Андрей Рублёв, наоборот, опустился на одну строчку и теперь идёт шестым.

Возглавляет рейтинг, как и прежде, 19-летний испанец Карлос Алькарас.

Рейтинг ATP. 31 октября

1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6730.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 5810.

3 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5655.

4 (3). Каспер Рууд (Норвегия) — 5510.

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5035.

6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4360.

7 (7). Новак Джокович (Сербия) — 4320.

8 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3725.

9 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 3685.

10 (11). Хуберт Хуркач (Польша) — 3220…

19 (18). Карен Хачанов (Россия) — 1945…

58 (60). Аслан Карацев (Россия) — 795…



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