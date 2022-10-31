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Даниил Медведев стал 3-й ракеткой мира после титула в Вене, Рублёв опустился в рейтинге

Даниил Медведев стал 3-й ракеткой мира после титула в Вене, Рублёв опустился в рейтинге
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ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде. Российский теннисист Даниил Медведев, который завоевал титул на турнире в Вене (Австрия), поднялся на одно место и стал третьим. Андрей Рублёв, наоборот, опустился на одну строчку и теперь идёт шестым.

Возглавляет рейтинг, как и прежде, 19-летний испанец Карлос Алькарас.

Рейтинг ATP. 31 октября
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6730.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 5810.
3 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5655.
4 (3). Каспер Рууд (Норвегия) — 5510.
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5035.
6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4360.
7 (7). Новак Джокович (Сербия) — 4320.
8 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3725.
9 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 3685.
10 (11). Хуберт Хуркач (Польша) — 3220…
19 (18). Карен Хачанов (Россия) — 1945…
58 (60). Аслан Карацев (Россия) — 795…

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