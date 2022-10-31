Тренер Медведева обратился к Даниилу после его победы в финале турнира в Вене

Жиль Сервара, тренер российского теннисиста Даниила Медведева, обратился к подопечному, после того как тот завоевал титул на турнире ATP в Вене (Австрия). Он поздравил его с победой. В решающем матче Медведев одержал волевую победу над представителем Канады Денисом Шаповаловым.
«Вена. Такой чудесный город и такой прекрасный турнир. Обожаю это место!
Поздравляю Даниила с этой неделей и с новым трофеем. Теперь пора на «Мастерс» в Париже, а потом — на Итоговый в Турине», — написал Сервара, прикрепив текст к соответствующей фотографии.
Фото: из личного архива жиля сервара
Напомним, после своей победы Даниил Медведев вышел на третье место в рейтинге ATP. Он обогнал норвежца Каспера Рууда.
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