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Даниил Медведев опубликовал пост из одной фразы после победы в финале турнира в Вене

Даниил Медведев опубликовал пост из одной фразы после победы в финале турнира в Вене
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Третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Вчера, 30 октября, Медведев одержал волевую победу в финале турнира в Вене (Австрия). Он обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова. Это 15-й титул Даниила.

«15-й — и первый в статусе отца», — написал Медведев.

Напомним, ранее в октябре 26-летний Даниил Медведев впервые стал отцом. Его жена Дарья родила девочку, которую назвали Алисой.

В настоящий момент Медведев готовится к «Мастерсу» в Париже (Франция), который пройдёт на текущей неделе. Затем он выступит на Итоговом чемпионате ATP, который пройдёт в Турине (Италия).

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