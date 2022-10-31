Рублёв пропустил вперёд Оже-Альяссима в Чемпионской гонке ATP, Хачанов потерял 3 позиции

ATP опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки теннисистов в мужском одиночном разряде. Первые строчки заняли испанцы Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль. Феликс Оже-Альяссим опередил Андрея Рублёва и занял шестое место, Карен Хачанов потерял три позиции, а Аслан Карацев опустился на две строчки.



Полная версия рейтинга Чемпионской гонки доступна на «Чемпионате».



Чемпионская гонка ATP от 24 октября



1. Карлос Алькарас (Испания) — 6650.

2. Рафаэль Надаль (Испания) — 5820.

3. Каспер Рууд (Норвегия) — 5000.

4. Стефанос Циципас (Греция) — 4940.

5. Даниил Медведев (Россия) — 4065.

6. (7) Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3645.

7. (6) Андрей Рублёв (Россия) — 3450.

8. Тейлор Фритц (США) — 2920.

9. Хуберт Хуркач (Польша) — 2870.

10. Новак Джокович (Сербия) — 2730…

21. (18) Карен Хачанов (Россия) — 1910…

59. (57) Аслан Карацев (Россия) — 795…

90. (86) Роман Сафиуллин (Россия) — 606…

97. (96) Павел Котов (Россия) — 564.