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Рублёв пропустил вперёд Оже-Альяссима в Чемпионской гонке ATP, Хачанов потерял 3 позиции

Рублёв пропустил вперёд Оже-Альяссима в Чемпионской гонке ATP, Хачанов потерял 3 позиции
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ATP опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки теннисистов в мужском одиночном разряде. Первые строчки заняли испанцы Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль. Феликс Оже-Альяссим опередил Андрея Рублёва и занял шестое место, Карен Хачанов потерял три позиции, а Аслан Карацев опустился на две строчки.

Полная версия рейтинга Чемпионской гонки доступна на «Чемпионате».

Чемпионская гонка ATP от 24 октября

1. Карлос Алькарас (Испания) — 6650.
2. Рафаэль Надаль (Испания) — 5820.
3. Каспер Рууд (Норвегия) — 5000.
4. Стефанос Циципас (Греция) — 4940.
5. Даниил Медведев (Россия) — 4065.
6. (7) Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3645.
7. (6) Андрей Рублёв (Россия) — 3450.
8. Тейлор Фритц (США) — 2920.
9. Хуберт Хуркач (Польша) — 2870.
10. Новак Джокович (Сербия) — 2730…
21. (18) Карен Хачанов (Россия) — 1910…
59. (57) Аслан Карацев (Россия) — 795…
90. (86) Роман Сафиуллин (Россия) — 606…
97. (96) Павел Котов (Россия) — 564.

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