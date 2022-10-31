Новак Джокович ответил, как воспринимает положительный баланс со всеми топ-игроками в туре
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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович ответил на вопрос, как он воспринимает то, что у него положительный баланс побед и поражений со всеми ведущими игроками в туре.
«Когда я вижу, что у меня положительный баланс с лучшими игроками, — это здорово! Мы играли во многих турнирах на протяжении карьеры, и очень помогает, что все эти матчи есть у нас за плечами.
Мы прекрасно знаем, как подходить к вызовам, которые предлагают главные соперники. Я хорошо справлялся с этим на протяжении карьеры, и это здорово. У меня всегда были такие намерения», — приводит слова Новака Джоковича французское издание L'Equipe.
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