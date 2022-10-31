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Ига Свёнтек рассказала, чем её поражает Кори Гауфф

Ига Свёнтек рассказала, чем её поражает Кори Гауфф
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Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась об американке Кори Гауфф.

«Что меня поражает в Гауфф на корте и за его пределами? Мне нравится, что она действительно скромная. Я этому рада, потому что знаю, что с юных лет все взгляды были прикованы к ней. Я рада, что она хорошо справляется с этим. Кажется, вокруг Кори действительно хорошие люди, так что, да.

И на корте мне кажется, что иногда я действительно доминировала в матчах с ней. Но наверняка на „Ролан Гаррос“ можно было увидеть ее уровень. Этот финал был, я думаю, во втором сете было действительно напряжённо.

Да, она действительно высокая. У нее хороший размах. Но она очень, очень хорошо двигается, и довольно гибкая, знаете ли. У Гауфф разнообразный арсенал элементов. Она может выйти к сетке. Когда я была в её возрасте, я не умела играть в волейбол, так что очень завидую. Да, Гауфф — отличный игрок, и это видно и в одиночном, и в парном разряде», — сказала Свёнтек на пресс-конференции.

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