Дарья Касаткина поделилась мыслями о первой игре Итогового турнира с Игой Свёнтек

Российская теннисистка Дарья Касаткина высказалась о первом матче на Итоговом турнире WTA, который пройдёт с 31 октября по 7 ноября. Соперницей Касаткиной по первому туру группового раунда станет польская спортсменка Ига Свёнтек.
«Свёнтек говорила, что у нас с ней похожие хваты ракетки? Смогу ли я это как-то использовать против Иги? Да, я помню, когда мы были детьми, родители и тренеры говорили: «Ладно, если кто-то что-то делает — например, укорачивает или не играет агрессивно — попробуйте сделать против него то же самое, ему, наверное, будет неудобно». Может быть, это до сих пор работает.
Может быть, Ига права. Но я думаю, что интенсивность, которую Свёнтек вкладывает в свою игру, неудобна для большинства теннисистки Так что мне кажется, что дело больше в интенсивности и в том, насколько тяжел её удар. Может быть, я ошибаюсь (смеётся)», — сказала Касаткина на пресс-конференции.
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