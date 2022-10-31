Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Вторая ракетка мира Онс Жабер назвала главного фаворита Итогового чемпионата WTA

Вторая ракетка мира Онс Жабер назвала главного фаворита Итогового чемпионата WTA
Комментарии

Вторая ракетка мира, тунисская теннисистка Онс Жабер высказала мнение, что лидер рейтинга WTA, 21-летняя полька Ига Свёнтек является главным фаворитом предстоящего Итогового чемпионата. Турнир пройдёт в городе Форт-Уэрте (Техас) с 31 октября по 7 ноября.

«Ига, конечно, сейчас на другом уровне. Это хорошо для неё. Но и нас, игроков позади, она этим подстёгивает. Что касается меня, то главное — сосредоточиться на себе.

Её можно обыграть. Её уже побеждали. Не в начале года, когда у неё была длинная победная серия, а сейчас. Она проиграла несколько матчей, так что всё возможно», — приводит слова Онс Жабер издание The National.

Ослепительная красота! Теннисистки зажгли на жеребьёвке Итогового чемпионата WTA Ослепительная красота! Теннисистки зажгли на жеребьёвке Итогового чемпионата WTA

Игры Кубка Дэвиса в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022