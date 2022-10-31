Вторая ракетка мира Онс Жабер назвала главного фаворита Итогового чемпионата WTA

Вторая ракетка мира, тунисская теннисистка Онс Жабер высказала мнение, что лидер рейтинга WTA, 21-летняя полька Ига Свёнтек является главным фаворитом предстоящего Итогового чемпионата. Турнир пройдёт в городе Форт-Уэрте (Техас) с 31 октября по 7 ноября.

«Ига, конечно, сейчас на другом уровне. Это хорошо для неё. Но и нас, игроков позади, она этим подстёгивает. Что касается меня, то главное — сосредоточиться на себе.

Её можно обыграть. Её уже побеждали. Не в начале года, когда у неё была длинная победная серия, а сейчас. Она проиграла несколько матчей, так что всё возможно», — приводит слова Онс Жабер издание The National.

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