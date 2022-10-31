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Новак Джокович выделил два финала, повлиявшие на его карьеру

Новак Джокович выделил два финала, повлиявшие на его карьеру
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Обладатель 21 титула турниров «Большого шлема», сербский теннисист Новак Джокович рассказал о самых запоминающихся и важных финалах в карьере.

«Какой финал произвел на меня наибольшее впечатление в карьере? Физически — финал с Рафаэлем Надалем в 2012 году на Открытом чемпионате Австралии, ментально — с Федерером на Уимблдоне в 2019 году. Два очень особенных финала, но по разным причинам. Особенно тот матч с Роджером на Уимблдоне, с этими двумя матчболами [на его подаче], которые я спас. Было 40:15. Мне нужна была удача», — приводит слова Джоковича RMC Sport.

Серб также ответил на вопрос о том, кто является лучшим игроком всех времён.

«Кто GOAT? В этом обсуждении GOAT нужно учитывать множество факторов. Я оставлю это другим, но, как я уже сказал, я очень рад войти в историю спорта».

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