Новак Джокович выделил два финала, повлиявшие на его карьеру

Обладатель 21 титула турниров «Большого шлема», сербский теннисист Новак Джокович рассказал о самых запоминающихся и важных финалах в карьере.
«Какой финал произвел на меня наибольшее впечатление в карьере? Физически — финал с Рафаэлем Надалем в 2012 году на Открытом чемпионате Австралии, ментально — с Федерером на Уимблдоне в 2019 году. Два очень особенных финала, но по разным причинам. Особенно тот матч с Роджером на Уимблдоне, с этими двумя матчболами [на его подаче], которые я спас. Было 40:15. Мне нужна была удача», — приводит слова Джоковича RMC Sport.
Серб также ответил на вопрос о том, кто является лучшим игроком всех времён.
«Кто GOAT? В этом обсуждении GOAT нужно учитывать множество факторов. Я оставлю это другим, но, как я уже сказал, я очень рад войти в историю спорта».
- 31 октября 2022
-
12:15
-
11:55
-
11:52
-
11:20
-
11:15
-
10:59
-
10:41
-
10:20
-
10:11
-
09:58
-
09:20
-
08:40
-
08:26
-
07:25
-
07:20
-
00:44
-
00:30
-
00:22
-
00:00
- 30 октября 2022
-
23:20
-
23:05
-
22:52
-
22:27
-
22:02
-
21:46
-
21:32
-
21:22
-
21:03
-
20:50
-
20:45
-
20:40
-
20:23
-
20:11
-
19:32
-
19:21